West-Vlaamse Gits krijgt grootste speciaalzaak in elektrische tweewielers van België: “Het was nu of nooit” Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

16 juli 2019

16u09 1 Roeselare Dit najaar opent de familie Hanne uit Gits een gloednieuwe winkel in de voormalige KIA-garage langs de Bruggesteenweg. Eerder runde de familie een zaak met elektrische scooters en fietsen in Brugge, maar die winkel is te klein geworden. Het pand in Gits is tien keer zo groot. Het nieuwe filiaal van ‘Electric Scooters & Bikes’ wordt zo de grootste speciaalzaak van z’n soort in ons land.

Rik Hanne (53), zijn echtgenote Christel Tanghe (52) en hun dochter Ann-Sofie (27) runnen sinds 2012 in de Gentpoortstraat in Brugge ‘Electric Scooters & Bikes’, waar ze uitsluitend elektrische tweewielers verkopen, van steps tot moto’s en alles daar tussenin. “De winkel in Brugge werd te klein, dus zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie”, zegt Rik. “Eerst zochten we iets in het Brugse, maar telkens kwamen we op afgelegen industrieterreinen buiten het centrum terecht.”

Grote toonzaal

“Niet interessant voor ons, dus zijn we wat dichter bij huis gaan zoeken. Aangezien Novoto langs de Bruggesteenweg tweehonderd meter verderop een grotere garage heeft geopend, stond hun vorige locatie te koop. Het pand heeft een topligging, een groot magazijn en een toonzaal van 300 vierkante meter. Precies wat we zochten. Na wat aanpassingswerken openen we hier op 31 oktober de deuren. Het wordt de grootste winkel van het land waar uitsluitend elektrische tweewielers worden verkocht.”

Elektrische scooters hebben niets dan voordelen. Ik geloof dat er binnen pakweg tien jaar zelfs geen brommers op benzine meer zullen rond rijden Ann-Sofie Hanne

“De sector boomt als nooit tevoren”, gaat echtgenote Christel verder. “Toen we in 2012 begonnen met elektrische scooters was het nog helemaal anders. In het buitenland zijn ze al langer stevig in opmars, maar België hinkte hopeloos achterop. We waren in zekere zin pioniers en de eerste vijf jaar hebben we keihard moeten knokken om het hoofd boven water te houden. Maar we zijn er altijd in blijven geloven. Met reden, want nu zijn we door die zure appel heen en sinds 2018 schiet de verkoop van elektrische scooters als een raket de hoogte in. Het was nu of nooit.”

Vogeltjes

“Steeds meer gezinnen kiezen voor een elektrische tweewieler in de plaats van een tweede wagen”, gaat dochter Ann-Sofie verder. “Een elektrische scooter kost je slechts een halve euro per honderd kilometer. Er is bovendien geen geurhinder, de onderhoudskosten zijn lager, je vermijdt files en de scooter starten in de winter is nooit een probleem. Een batterij van een scooter heeft overigens een bereik van 90 kilometer, dus perfect voor het woon-werkverkeer. En de stilte van de elektrische motor is een verademing. Het is wat aanpassen, maar je kunt zelfs de vogeltjes horen fluiten tijdens het rijden. Niets dan voordelen dus. Ik geloof dat er binnen pakweg tien jaar geen brommers op benzine meer rond rijden.”

Brugge blijft

Rik benadrukt dat de winkel in de Gentpoortstraat in Brugge blijft bestaan. “Er komt een zelfstandige filiaalhoudster met veel ervaring. De service blijft er dus hetzelfde, al zullen klanten voor de aankoop van bepaalde modelletjes vanzelfsprekend doorverwezen worden naar de nieuwe toonzaal in Gits.”