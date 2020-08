West-Vlaamse chipsproducent stunt: bezorg ons een nieuwe collega en krijg jaarvoorraad chips Charlotte Degezelle

19 augustus 2020

14u17 16 Roeselare Het Roeselaarse bedrijf Poco Loco viert dit jaar zijn 25ste verjaardag en laat zich opnieuw positief opmerken door een originele en ludieke wijze van rekruteren. Wie hen helpt bij het vinden van nieuwe personeelsleden maakt kans op een jaarvoorraad chips.

Poco Loco is de voorbije jaren uitgegroeid tot een begrip in de regio. Koop je in de supermarkt wraps of tortillachips van het huismerk, dan is de kans groot dat je een product in huis haalt dat bij Poco Loco werd gemaakt. Het bedrijf aan de Rumbeeksegravier produceert tortillachips, wraps, taco’s, sauzen, dips en dinnerkits. Het aantal medewerkers is er de voorbije vijf jaar gestegen van 380 tot meer dan 700 en door de investering in een nieuwe productielijn, die eind 2020 operationeel moet zijn, blijft Poco Loco groeien.

Wervingscampagne

Hiervoor gaat het bedrijf op zoek naar 20 nieuwe medewerkers, naast de 25 overige vacatures die nu openstaan. De wervingscampagne laat alvast van zich spreken, want het bedrijf geeft één jaar lang gratis chips weg aan wie het bedrijf een nieuwe collega bezorgt. Op www.1jaargratischips.be kun je de gegevens bezorgen van de persoon die bij Poco Loco zou passen en nodig je die persoon uit om te solliciteren voor een job bij Poco Loco. Als die persoon bij de Tex-Mexproducent aan de slag gaat, krijg je een jaarvoorraad chips.