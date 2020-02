West-Vlaamse centra voor volwassenenonderwijs bundelen de krachten CDR

06 februari 2020

12u59 0 Roeselare De drie West-Vlaamse centra voor volwassenenonderwijs van het vrije net - MIRAS, CREO en SVG - bundelen de krachten. Elk centrum heeft nog maar net een fusie achter de rug om kwaliteitsvol volwassenenonderwijs uit te bouwen. De cvo’s gaan nu nog een stap verder en kiezen voor een sterk samenwerkingsverband in West-Vlaanderen.

MIRAS ( hoofdzetel in Kortrijk), CREO (hoofdzetel in Roeselare) en SVG (hoofdzetel in Brugge) gaan samenwerken rond drie domeinen. In eerste instantie gaan ze een rationeel onderwijsaanbod uitbouwen, gespreid over de hele provincie. Daarnaast willen ze de cursist op een objectieve manier informeren en gericht naar elkaars aanbod doorverwijzen. Tot slot stemmen ze het personeelsbeleid van de verschillende centra op elkaar af. “Door samen te werken, vormen we de sterkste groep volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen,” legt directeur Sonja Saelaert van SVG uit. “Met onze 720 personeelsleden bedienen we 25.000 cursisten, die samen drie miljoen uur les volgen,” gaat directeur Carmen Wullaert van MIRAS verder.

De West-Vlaamse centra dekken een groot geografisch gebied dat de hele provincie bestrijkt, met opleidingscentra van Koksijde tot Zeebrugge, van de Westhoek tot Tielt, van Kortrijk over Roeselare tot Brugge. Voor SVG is er zelfs een uitloper tot in Gent. “Ons doel is dan ook om alle West-Vlamingen te blijven stimuleren om zich bij- of om te scholen, zeker in deze snel veranderende maatschappij,” besluit directeur Karel Moestermans van CREO.