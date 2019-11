West-Vlaamse CAW’s voeren campagne om partnergeweld bespreekbaar te maken

CDR

25 november 2019

18u13 0 Roeselare Intrafamiliaal geweld is een maatschappelijk probleem. Met de campagne ‘Liefde kan ook pijn doen’ vragen de drie West-Vlaamse Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) aandacht voor het thema.

In België worden per jaar ongeveer 40.000 aangiften van huiselijk geweld gedaan. Onderzoek toont aan dat slachtoffers gemiddeld pas na 35 incidenten aangifte doen bij de politie. Dat betekent dat ze vaak twee jaar in een gewelddadige relatie zitten vooraleer ze hulp zoeken. Eén op de zeven gezinnen heeft met familiaal geweld te maken. In vier op de vijf gevallen worden ook kinderen blootgesteld aan geweld en in drie van de vijf gevallen zijn zij zelf slachtoffer. De drie West-Vlaamse CAW’s willen het thema uit de taboesfeer halen en startten nu een campagneweek tegen partner- en huiselijk geweld. Zo verspreiden ze deze maand 1.500 affiches in zoveel mogelijk wachtkamers van huisartsen, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, onthaalpunten en OCMW’s. “We delen ook suikerhartjes uit op straat en lanceren een campagnefilmpje via onze sociale media”, zegt Lieselotte Dever van CAW Centraal-West-Vlaanderen. “We willen de stilte doorbreken en ervoor zorgen dat mensen sneller de gepaste hulp vinden. We willen zeggen tegen de mannen, vrouwen, kinderen en jongeren die betrokken zijn bij intrafamiliaal geweld: zoek hulp en praat erover. 1712 is de hulplijn waar je terechtkan als je vragen hebt over geweld. Je kan daar ook via de chat bij een hulpverlener terecht als je het moeilijk hebt om erover te praten. Soms gaat chatten gemakkelijker. Partnergeweld blijft nog te vaak binnenskamers en het is heel moeilijk voor wie ermee te maken krijgt om ermee naar buiten te komen. Mensen zijn beschaamd en durven er niets over zeggen. Dat kan heel eenzaam voelen.”