West-Vlaams Natuursteenbedrijf failliet verklaard CDR

06 januari 2020

Het West-Vlaams Natuursteenbedrijf is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De firma op de Rumbeeksesteenweg 369 was gespecialiseerd in realisaties in natuursteen of composietmateriaal, zoals werkbladen, schouwen,... Zo tekende het bedrijf in 2018 nog voor de renovatie van het oorlogsmonument en de vijf priestergraven aan de Oekense Sint-Martinuskerk. Door het faillissement verliezen twaalf mensen hun job. Curator is Guy Delabie uit Kortrijk.