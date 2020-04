West-Friet, ‘Beste Frituur van Roeselare’, zit in het nieuw: “Make-over vervroegd door coronacrisis” Charlotte Degezelle

16 april 2020

11u54 14 Roeselare Van het plafond tot de vloer. Frituur West-Friet, in 2017 en 2019 tijdens de Horeca Awards nog uitgeroepen tot ‘Beste Frituur van Roeselare’, zit integraal in het nieuw en heropent vrijdagmiddag. De make over van de frituur langs de Diksmuidsesteenweg stond naar aanleiding van hun 15e verjaardag op de planning voor mei, maar zaakvoerders Kevin Caytan (32) en Anne-Laure Haghedooren (31) vervroegden de werken door de coronacrisis. “We openen voorlopig met een afhaalformule, maar na de coronacrisis willen we in één klap onze 15e verjaardag, de vernieuwing en onze tweevoudige titel van beste frituur vieren samen met de klanten”, zeggen Kevin en Anne-Laure.

Het waren Ronny Caytan en Karla Sanctorum, de ouders van Kevin, die 15 jaar terug West-Friet openden. “Zelf ben ik ook al sinds dag één actief in de zaak en Anne-Laure sinds 12 jaar”, vertelt Kevin. “In 2013 namen we de zaak over en sinds 2016 is de frituur ook onze eigendom.” Door een defect aan de friteuse drongen werken zich op. “Die moest sowieso vervangen worden en we wilden aanvankelijk van de gelegenheid ook gebruik maken om te schilderen”, zegt Anne-Laure. “Maar toen we eens goed rondkeken werd ons verlanglijstje steeds groter en uiteindelijk beslisten we om de frituur compleet onder handen te nemen.”

Die werken stonden gepland in mei en de frituur zou er twee weken de deuren voor sluiten. “Maar toen de coronamaatregelen afgekondigd werden en we op 13 maart in lockdown gingen, was het voor ons direct duidelijk dat we de werken best naar voor zouden schuiven. We contacteerden alle aannemers en iedereen was bereid om hun planning naar onze wensen aan te passen. Echt chapeau daarvoor. Al snel bleek dat dat twee weken te kort gerekend was. Drie weken met een heel strakke planning was misschien gelukt, maar door de coronacrisis waren niet alle materialen beschikbaar. Uiteindelijk is er vijf weken gewerkt aan de totale transformatie van onze frituur.”

En het eindresultaat mag gezien worden. Er werden spanplafonds geïnstalleerd, een nieuwe friteuse en koeltoog, de vloer en het meubilair werden vernieuwd en een grote foto van Manon (9) en Elle-Louise (7), de kinderen van Kevin en Anne-Laure, kreeg een prominente plek in de zaak. Vrijdagmiddag kan je er opnieuw terecht. “Door de verlenging van de coronamaatregelen ziet het er niet naar uit dat we snel op de reguliere manier kunnen openen. Daarom hebben we gekozen voor een afhaalformule. We gaan de stoelen en tafels aan de kant schuiven en een slangsysteem opzetten zodat klanten hun frietjes kunnen afhalen met naleving van de social distancing. Ook kan er op voorhand telefonisch besteld worden op 0473/97.83.37. Wij staan alvast te trappelen om opnieuw te starten. We hebben de frituur, en dan vooral het contact met de mensen, enorm gemist.”

Een officiële en feestelijke heropening kan op vandaag niet. “Maar die komt er zeker. We zijn de voorbije jaren tijdens de Horeca Awards twee keer uitgeroepen tot beste frituur. Tot nu toe hebben we hier nooit iets rond gedaan. Bovendien viert West-Friet dit jaar z’n 15e verjaardag en zit de frituur volledig in het nieuw. Dat verdient wel iets speciaals. We denken in de richting van een feestweekend, maar eerst moet de coronacrisis bedwongen worden.”