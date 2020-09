Werkstraf voor jongeman die naar agent spuwde tijdens lockdown LSI

Bron: LSI 1 Roeselare Een 19-jarige jongeman uit Roeselare moet van de Kortrijkse strafrechter een werkstraf van 50 uren uitvoeren omdat hij tijdens de lockdown naar een hoofdinspecteur van politie spuwde.

Het gerecht tilt extra zwaar aan de zaak omdat spuwen naar agenten in coronatijden een risico op besmetting met zich meebrengt. De politie kwam aanbellen bij de jongeman omdat ze op zoek waren naar zijn minderjarige vriendin die thuis was weggelopen. Ze troffen het 16-jarig meisje bij hem aan. Marian P. (19) was het niet eens met de beslissing van de agenten om het meisje mee te nemen en werd agressief. Op een bepaald moment spuwde hij naar een hoofdinspecteur. “Hij is op dat moment zijn zelfbeheersing verloren”, pleitte zijn advocaat. “Hij zat toen in een negatieve periode, staat er alleen voor en woonde ook helemaal alleen. Dat de politie aan zijn deur stond, was voor hem de druppel. Hij heeft nooit gespuwd omdat hij iemand met het coronavirus wou besmetten.” Een boete van 400 euro sprak de rechter voorwaardelijk uit.