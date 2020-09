Werkstraf voor Frans koppel na diefstallen in Brico Roeselare LSI

07 september 2020

15u16

Bron: LSI 3 Roeselare Een Frans koppel uit Moeskroen moet van de Kortrijkse strafrechter een werkstraf van 55 uren uitvoeren na drie diefstallen in doe-het-zelfzaak Brico in Roeselare. Ze moeten elk ook een boete van ruim 200 euro betalen.

Begin april 2019 sloegen Jean-Francois S. (34) en Isabelle V. (41) drie keer in een periode van 14 dagen toe. Ze gingen er met werkmateriaal vandoor. Camerabeelden deden hen de das om. Bij een huiszoeking konden de gestolen spullen teruggevonden worden. “Dat was dom”, weet S. nu. “We zaten in financiële problemen. Ik had niet het geld om het nodige materiaal te kopen voor werken aan onze woning.” V. was telkens mee en stond op de uitkijk.