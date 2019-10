Werkstraf voor diefstal auto om in te slapen LSI

30 oktober 2019

13u57

Bron: LSI 0 Roeselare Een 36-jarige man uit Langemark-Poelkapelle moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 80 uren uitvoeren en een boete van 208 euro betalen. Doet hij dat niet, dan vliegt hij toch nog zeven maanden de cel in.

Op 22 april 2019 ging Kristof V. er in Roeselare met een auto vandoor. “Om mee rond te rijden en in te slapen”, klonk het voor de rechter. Hij bekende de diefstal. Lang duurde zijn avontuur niet waardoor het gestolen voertuig aan de eigenaar teruggegeven kon worden. “Ik stond op straat en had speed genomen”, legde V. uit. “Het voertuig stond open, de sleutels op het contact.” Naar eigen zeggen is V. nu clean en volgt begeleiding.