Werkstraf en boete voor kopstoot aan vriendin LSI

18 september 2019

13u41

Bron: LSI 0 Roeselare Een 33-jarige man uit Ardooie moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van tachtig uur uitvoeren en een boete van vierhonderd euro betalen omdat hij zijn vriendin een kopstoot en enkele vuistslagen had gegeven.

Op 9 juli kwam het tot een discussie tussen Joeri D. en zijn vriendin. Hij werd boos nadat ze hem verteld had dat ze die dag de voeten van haar ex zou verzorgen. De discussie eindigde met een kopstoot en slagen. ’s Avonds drong D. haar woning in Roeselare binnen via het dak en beschadigde een deur. “Ik wou er nog eens over praten, meer niet”, zei D. Na de discussie kreeg D. van de procureur een contactverbod met zijn vriendin opgelegd.