Werkstraf en boete voor cannabisplantage boven nachtwinkel LSI

27 mei 2019

16u42

Bron: LSI 2 Roeselare De voormalige uitbater van nachtwinkel Coccinelle in Roeselare is in Kortrijk veroordeeld tot een werkstraf van 145 uren en een boete van 1.600 euro omdat hij boven zijn zaak in een verborgen ruimte een kleine cannabisplantage runde. Zo’n 2.000 euro opbrengst is verbeurd verklaard.

Begin mei 2018 liet de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq (CD&V) nachtwinkel Coccinelle langs de Rumbeeksesteenweg in Roeselare sluiten voor een periode van zes maanden. Kort voordien, op 23 april, was bij een politie-inval in een verborgen ruimte boven de winkel een kleine cannabisplantage aangetroffen. De kweekplaats was toegankelijk via een kastdeur in een slaapkamer. De speurders vonden 1,4 kilogram cannabis maar ook andere verdovende middelen, zoals xtc. Uitbater Pawel Z. vloog een tijdje achter de tralies. Hij verklaarde dat hij sinds eind 2017 een klein beetje cannabis verkocht. Maar tijdens het onderzoek verzamelden de speurders getuigenissen van mensen die verklaarden dat de man al sinds 2012 verdovende middelen verkocht. “Hij verklaarde dat hij al vijf jaar cannabis kweekte voor eigen gebruik”, zegt zijn advocaat. “Nu en dan kwamen er ook vrienden langs, samen rookten ze wiet om te ontspannen en even aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Zij hoefden vaak zelfs niet eens te betalen. Intussen heeft hij z’n winkel stopgezet en ander werk gevonden.”