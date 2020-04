Werknemer AZ Delta die medicatie had ingenomen, pas na vijf uur gevonden VHS

15 april 2020

20u56 24 Roeselare De politie moest woensdagnamiddag tussenkomen in de campus Wilgenstraat van het AZ Delta in Roeselare. Een werknemer had medicatie ingenomen en zich nadien verstopt. Pas vijf uur later werd de versufte man aangetroffen.

De werknemer in kwestie was eigenlijk al spoorloos van kort voor de middag. Maar omdat hij niet teruggevonden werd, kwam rond 12.45 uur ook de politie ter plaatse met een aantal patrouilles. Dat zorgde voor verbaasde blikken in de buurt. Samen met ziekenhuispersoneel zocht de politie naar de vermiste man. Kort voor 18 uur werd hij aangetroffen. De man was helemaal versuft en kreeg onmiddellijk de nodige medische zorgen. Waarom hij medicatie had ingenomen, is niet duidelijk.