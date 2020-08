Werken warmtenet Biezenstraat en Hoogleedsesteenweg bijna klaar CDR

24 augustus 2020

18u06 0 Roeselare Met het oog op de start van de Met het oog op de start van de uitbreiding van het warmtenet in de Honzebroekstraat geeft schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V) ook een stand van zaken over de werken aan het warmtenet in de Biezenstraat en de Hoogleedsesteenweg.

“In de Biezenstraat wordt de nieuwe toplaag in asfalt op 3 en 4 september uitgevoerd”, weet de schepen. “Hierdoor wordt de Biezenstraat die dagen afgesloten in beide richtingen tussen de Hoogleedsesteenweg en de Weidestraat. De inwoners ontvangen hier deze week nog een bewonersbrief over. Vanaf 5 september wordt de Biezenstraat weer opengesteld. De Hoogleedsesteenweg is vanaf woensdagavond weer open in beide richtingen. Zoals gepland zullen er dus geen gelijktijdige werken plaatsvinden in de Hoogleedsesteenweg en de Honzebroekstraat, twee belangrijke verkeersassen in de Godelievewijk.”

Lees ook: Drie maanden verkeershinder in Honzebroekstraat voor uitbreiding warmtenet