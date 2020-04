Werken voor uitrol glasvezelnetwerk CDR

21 april 2020

13u18 1 Roeselare Proximus rolt het glasvezelnetwerk, een supersnel en stabiel netwerk dat het groeiende dataverkeer van de toekomst moeiteloos aankan, verder uit in Roeselare.

Dit netwerk wordt stapsgewijs aangelegd in de binnenstad en in de omliggende wijken en zal uiteindelijk het huidige netwerk vervangen. Vanaf maandag 27 april starten hiervoor een reeks werken. Het gaat om gevelwerken in de Ooststraat, aan de kant van de even nummers van 4 tot 138, op de Grote Markt aan de kant van het stadhuis, in de Delaerestraat en de Poststraat. De hinder van deze werken is plaatselijk en beperkt zich tot het voetpad en de parkeerzone. Er zijn omleidingen.