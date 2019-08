Werken op stapel in Ange Angillisstraat, Koning Leopold I-laan en Monseigneur De Haernestraat CDR

20 augustus 2019

14u08 2

Er staan vernieuwingswerken gepland aan het ondergrondse leidingnet van Fluvius en De Watergroep in de Ange Angillisstraat, de Koning Leopold I-laan en de Monseigneur De Haernestraat. Ook de openbare verlichting zal worden vernieuwd waarbij, zoals op heel wat andere plaatsen in de stad, ingezet wordt op duurzame ledverlichting. Samen met Fluvius en de Watergroep zet stad Roeselare de plannen uiteen tijdens een infomoment waarin doel, aanpak en planning van deze werken toegelicht worden. Iedereen is welkom op de infoavond op maandag 9 september om 20 uur in zaal O.C.A.R. aan het Kerkplein.