Werken bij Stad Roeselare? 11 vacatures staan nu open CDR

27 november 2019

Stad Roeselare is op zoek naar een aantal nieuwe collega’s. het stadsbestuur heeft momenteel niet minder dan 11 vacatures in de aanbieding. Er wordt onder andere gezocht naar een projectleider communicatie, een maatschappelijk werker, een consulent (de)radicalisering en een polyvalent medewerker onderhoud openbaar domein. Alle informatie over deze vacatures is terug te vinden op https://www.roeselare.be/vacatures.