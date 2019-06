Werfkraan zakt in kelder in Roeselare Hans Verbeke

19 juni 2019

12u43

Bij de afbraakwerken van het voormalig jeugdcentrum DieZie, in het centrum van Roeselare, is woensdagvoormiddag iets voor elf uur een werfkraan in de grond gezakt. Arbeiders hadden de werfkraan gemanoeuvreerd om het resterend deel van de voorzijde van het gebouw af te breken. Maar kennelijk stond de kraan net boven een kelder waarvan de werklui blijkbaar niet wisten dat hij er zat. De kraan zakte door de begane grond en belandde gedeeltelijk in de kelder. De machinist werd daarbij flink door elkaar geschud maar bleef ongedeerd. Hij kon zelf uit de cabine klauteren. De takeling van de gekantelde werfkraan belooft een hele klus te worden. Er is voorlopig geen hinder in de Sint-Michielstraat maar dat zal veranderen als de werfkraan moet getakeld worden. Minstens een deel van de drukke invalsweg naar de Grote Markt zal dan moeten afgesloten worden.