Werfkraan van 28 ton zakt in de grond in Roeselare: “Het klonk alsof er een huis instortte” Betonnen gewelven ingekokerde Mandel kunnen machine niet dragen Hans Verbeke

19 juni 2019

12u43 16 Roeselare Bij afbraakwerken aan het voormalig jeugdcentrum DieZie, in het centrum van Roeselare, is woensdag rond 11 uur een werfkraan in de grond gezakt. Daarbij vielen geen gewonden en ook de schade bleef beperkt. Een beschadigde collector voor afvalwater baart wel zorgen.

In de Sint-Michielstraat, vlakbij de Grote Markt, is sinds twee weken de sloop bezig van het voormalige jeugdhuis DieZie (vroeger feestzaal Sint-Michiel) en enkele aanpalende woningen. Alle panden tussen huisnummers 8 en 26 moeten verdwijnen. Op de site start projectontwikkelaar Verstraetebouw in oktober met de bouw van drie winkels en 24 appartementen die aangesloten worden op het warmtenet van Roeselare. De sloopwerken moeten tegen eind juni afgelopen zijn. Arbeiders hadden woensdagvoormiddag de werfkraan gemanoeuvreerd om de voorkant van het gebouw te slopen, maar de kraan stond net boven de ingekokerde Mandel, die ondergronds door de stad loopt. De arbeiders en de werfverantwoordelijke wisten dat en hadden een flinke laag puin boven de koker gelegd, hopend dat dit voldoende zou zijn om de 28 ton zware kraan te dragen. Een vergissing, zo bleek.

Machinist ongedeerd

De kraan zakte door de grond. De machinist werd flink door elkaar geschud, maar bleef ongedeerd. “Met wat hulp van collega’s kon hij zelf uit de cabine klauteren”, zegt Laurien Dupon (23) van uitzendkantoor ASAP, dat aan de overkant van de straat ligt. “Ik hing aan de telefoon en zat ondertussen naar buiten te kijken. Zo zag ik de kraan plots kantelen. Samen met mijn collega’s ben ik naar buiten gestormd, maar al snel zagen we dat niemand gewond was.”

Ook Eric Moerman en zijn vrouw Meena werden opgeschrikt. Het echtpaar woont samen met hun zoontje Bjorn in een appartement schuin tegenover het voormalige jeugdcentrum. “Mijn vrouw zag de kraan kantelen, ik hoorde een hels lawaai, alsof er een huis instortte”, vertelt Eric. “Op het balkon van onze flat zagen we wat er gebeurd was. Een indrukwekkend zicht, moet ik wel zeggen.”

Collector beschadigd

Door het incident is vrijwel zeker een collector voor afval- en overstromingswater beschadigd. Die ligt ingebed in de ingekokerde rivier, die onder de stad loopt. Op de koker liggen betonnen gewelven die het gewicht van de werfkraan niet konden dragen. De beschadigde collector moet zo snel mogelijk hersteld worden om de afvoer van water niet in het gedrang te brengen. In ideale omstandigheden moet dat vandaag nog omdat er vanaf de vooravond plaatselijke felle buien worden voorspeld, mogelijk zelfs onweer. Als er op korte tijd tientallen centimeter water per vierkante meter zou vallen, is er ernstige kans op wateroverlast in het centrum. De crisiscel van de stad is ter plaatse om de situatie te bespreken en zo goed mogelijk op te volgen.

Creatieve takelwerken

Even zag het er naar uit dat de takeling van de gekantelde werfkraan een zware impact zou hebben op de Sint-Michielsstraat, de drukke invalsweg naar de Grote Markt. Maar het bedrijf Vacomet, dat bezig was met de sloopwerken, liet een tweede kraan komen waarmee het gekanteld exemplaar min of meer weer rechtgetrokken werd. Daarna werd de ondergrond klaargemaakt om met de vastgemaakte kraan achteruit te rijden en zo uit de gevarenzone te raken. Voorlopig blijft verder verkeer mogelijk in de Sint-Michielsstraat.