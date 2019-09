Wereldrecordpoging langste toost mislukt, maar organisatie laat het hoofd niet hangen: “Mensen verbinden, daar doen we het voor” Sam Vanacker

07 september 2019

22u56 0 Roeselare De ‘Langste Toost’ van de Beverse Schuimkraag Proevers, waarvan een deel van de opbrengst naar de strijd tegen kanker ging, telde zaterdag welgeteld 342 deelnemers. Goed voor een indrukwekkende rij toostende mensen, maar mijlenver af van het wereldrecord dat nog steeds op 1.233 deelnemers staat. Voor voorzitter Marco Lombaert, die dezelfde ochtend zijn zus Heidi verloor aan kanker, werd het een bijzonder emotionele dag.

De Beverse Schuimkraag Proevers vieren dit weekend hun vijfde verjaardag en deden zaterdag een officiële gooi naar het wereldrecord van de ‘Langste Toost’. Om klokslag 18 uur werd een mensenketting gevormd en elke deelnemer moest toosten met zijn buur, hem gezondheid wensen en een slok Rodenbach of cola drinken. Een gerechtsdeurwaarder hield alles in de gaten. De Rode Lopers, een vereniging die lokale vzw’s ondersteunt in hun strijd tegen kanker, zorgde voor de registratie van de deelnemers. In ruil ging een deel van de opbrengst van het Beverse bierfestival naar De Rode Lopers.

Rodenbach

Anna Mortier (88) van de Beverse kledingzaak Willa Textiel wou er kost wat kost bij zijn. “Blij dat er nog eens wat leven in de brouwerij gebracht wordt in Beveren”, zegt ze vanuit haar rolstoel. “Bovendien ben ik al sinds jaar en dag fervent Rodenbachdrinker. ‘t Is het geheim van een lang leven. Als ik me wat grieperig voel, drink ik twee Rodenbachs en kruip ik in bed. De dag nadien ben ik genezen. Ik vond dat ik mijn steentje moest komen bijdragen.”

Een wereldrecord zat er echter niet in. De gerechtsdeurwaarder klokte af op 342 deelnemers, terwijl de organisatie gehoopt had op minstens duizend man. “Uiteraard hadden we op meer gehoopt”, zegt voorzitter Marco Lombaert. “Spijtig genoeg zijn we er niet genoeg in geslaagd om de verenigingen mee aan boord te krijgen. De jeugdbewegingen zitten met de start van hun werkjaar. Bovendien was er dit weekend veel te doen in Roeselare en ook het weer zat uiteraard niet mee. Volgende keer beter.”

Ik zag Bevernaars die elkaar niet kennen hier samen het glas heffen en elkaar een goede gezondheid wensen. We verbinden de mensen en dat doet deugd.” Marco Lombaert

Donkere wolken verdrijven

Marco heeft een emotionele dag achter de rug. “Na twee jaar en acht maanden verloor mijn zus Heidi vandaag de strijd tegen kanker”, vertelt hij. “Ze was veertig jaar. Ze was op. Dat ze net vandaag is gestorven, is een speling van het lot. Deze morgen hebben we samen met de familie afscheid genomen bij haar thuis. Het was moeilijk en deze namiddag ben ik met lood in de schoenen naar Beveren Hopt gekomen. Met mijn gedachten bij Heidi. Maar de positieve vibe die hier nu heerst doet enorm veel deugd. Het is een emotionele rollercoaster zonder weerga, maar ik zag Bevernaars die elkaar niet kennen hier met de glimlach het glas heffen en elkaar een goede gezondheid wensen. We verbinden de mensen en we verdrijven bij wijze van spreken de negativiteit en de donkere wolken. En tegelijk helpen we daar ook de lotgenoten van mijn zus mee. Dat voelt juist en daar doen we het voor.”

Marco is vastberaden om op een van de volgende edities van Beveren Hopt een nieuwe gooi naar het wereldrecord te doen. Dat staat nog steeds op 1.233. Het werd op 23 juni 2013 gevestigd in het Portugese Anadia.