Wereldlichtjesdag in Sint-Amandskerk CDR

26 november 2019

Elke tweede zondag van december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren. Het Huis van de Mens in Roeselare organiseert samen met Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind, Ouders van Verongelukte Kinderen, Berrefonds, De Stilte Omarmd, Elisio Vlinderpost en Oona Foundation een herdenkingsmoment op zondag 8 december in de Sint-Amandskerk. Iedereen wordt er warm onthaald vanaf 18 uur. Omstreeks 18.30 uur wordt er een herdenkingsmoment georganiseerd en om 19 uur volgt het kaarsjesmoment. Napraten kan bij een winterdrankje.