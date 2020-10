Wensboom herdenkt wie overleed aan corona en toont waardering aan zorgverleners CDR

09 oktober 2020

Samana West-Vlaanderen installeerde in De Bremstruik langs de Arme Klarenstraat een wensboom en lanceert tegelijkertijd de oproep om vanaf zaterdag 11 oktober een wens of een lint aan de boom hangen. “Op deze manier creëren we betrokkenheid en waardering voor de vele mensen die dagelijks de zorg opnemen voor iemand anders. De boodschap is er ook voor personen die extra zorg nodig hebben om krachtig en weerbaar in het leven te staan. Speciaal vragen we aandacht voor een groep die wel eens vergeten wordt: de mantelzorgers en personen met een chronische ziekte. Niet toevallig starten we de actie op de dag van personen met een chronische ziekte. Maar we staan zeker ook stil bij wie in de coronaperiode is overleden”, verduidelijkt Francky Debusschere, educatief medewerker domein mantelzorg. “Met deze actie geven we met ons allen een positief signaal. Wij willen werken aan een warme samenleving waarin er plaats is voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare mensen.”

Deelnemen aan de actie kan door thuis een wens neer te schrijven of een gekleurd lint te zoeken en die zelf aan de wensboom te gaan hangen. Je kan ook je wens mailen naar mantelzorg.wvl@samana.be met vermelding ‘wens voor De Bremstruik’. De actie loopt tot en met 27 november.