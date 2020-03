Welzijnswijzer bundelt welzijnsaanbod in regio Roeselare Charlotte Degezelle

05 maart 2020

Stad Roeselare ontwikkelde een website voor alle mensen die op zoek zijn naar hulp rond welzijn: de Welzijnswijzer. “Het gaat niet om een website van het Welzijnshuis, maar om een website die het welzijnslandschap in Roeselare en de ruime omgeving in kaart brengt”, vertelt Bart Wenes (CD&V), schepen van OCMW-beleid. “Het aanbod is zodanig groot dat veel mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Hier willen we een mouw aan passen. De website is er zowel voor de welzijnsdiensten zelf als voor de burger. Daarom werd die ook gescreend op klare taal en visuele helderheid zodat iedereen snel en makkelijk info kan terugvinden over allerhande welzijnsthema’s.” De website welzijnswijzer.roeselare.be is thematisch opgebouwd, omvat een activiteitenkalender, info over het Welzijnshuis en een zoekfunctie.