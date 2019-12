Welzijnshuis informeert over groepsaankoop groene stroom CDR

06 december 2019

Tot en met 11 februari 2020 kan je je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Dankzij de groepsaankoop kan je niet alleen besparen op je energiekosten, maar draag je ook je steentje bij aan een beter milieu. Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos, al dan niet via een groepsaankoop, kan je besparen door je in te schrijven. Je huidige contract kan namelijk verlengd worden aan duurdere prijzen. Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop. Wie graag meer informatie wil, kan terecht op het gratis nummer 0800/18.711 of in het Welzijnshuis Roeselare langs de Gasthuisstraat waar er afspraken gemaakt kunnen worden op 11 december, 8, 22 en 29 januari. Dit telkens van 9 tot 12 uur. Om een afspraak vast te leggen bel je met 051/80.59.00.