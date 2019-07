Wellicht tot na het weekend geen drinkwater uit de kraan CDR

25 juli 2019

14u46 24 Roeselare De problemen met het leidingwater in delen van de Beversesteenweg en de Koning Leopold III-laan en in de Rozendaalstraat en Het Speelgoed zullen wellicht nog heel de week aanhouden.

De Watergroep kan tot nu de vinger niet echt op één oorzaak van het kwaliteitsprobleem leggen waardoor de betrokken bewoners hun water uit de kraan niet mogen drinken of gebruiken om te koken. “We beschikken momenteel al over tussentijdse resultaten. Die geven aan dat de kwaliteit de goede richting uitgaat”, zegt Raissa Verstrynge, woordvoerder van De Watergroep. “ Zodra we de volledige resultaten van de analyses hebben, kunnen we overleggen met Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wat de volgende stappen zijn.”

“De kans is klein dat het probleem verholpen zal zijn voor het weekend. Al kunnen we dit momenteel nog niet met zekerheid zeggen. Het is mogelijk dat we overschakelen naar een kookadvies wat betekent dat het water vijf minuten gekookt moet worden voor consumptie. Maar hiervoor moeten we wachten op de volgende resultaten van de staalnames en die stap zetten we ook enkel in overleg met VMM.”

Leidingen

Ondertussen worden de leidingen verder gespoeld. Dat kan op sommige plekken in de buurt voor een teveel aan water zorgen. Ook blijft De Watergroep drinkwater bedelen in de buurt. Wie overdag niet thuis is, kan zelf drinkwater ophalen in de brandweerkazerne aan de Koning Albert I-laan 4. Dit tot het probleem opgelost is. Buurtbewoners die vragen hebben over de situatie kunnen zich wenden tot De Watergroep op 02/238.96.99. De meest recente informatie is steeds beschikbaar op www.dewatergroep.be.