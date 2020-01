Wel boete, maar geen rijverbod voor zakenvrouw met zware voet op snelweg LSI

14 januari 2020

15u11

Bron: LSI 0 Roeselare De gedelegeerd bestuurder van een Roeselaarse projectontwikkelaar en vastgoedfirma moet van de politierechter in Kortrijk een boete van negenhonderd euro betalen voor een snelheidsovertreding op de snelweg. De vrouw kwam er wel zonder rijverbod vanaf.

Op 2 juni 2019 merkten agenten op de snelweg een voertuig op dat hen tegen hoge snelheid voorbij stak. Net toen ze de achtervolging wilden inzetten, reed een wagen hen voorbij tegen nog hogere snelheid. Snelheden tot 180 kilometer per uur werden gehaald voor de agenten de auto van K.S konden bijbenen. Op de koop toe had de vrouw iets te veel gedronken en had ze haar rijbewijs niet bij. De politierechter hield rekening met haar drukke job en legde haar geen rijverbod, maar wel een boete op.