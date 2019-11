Wekelijks 900 euro aan Roeselare Kadobonnen te winnen op Lokaalmarkt CDR

04 november 2019

09u34 0 Roeselare Lokaalmarkt Roeselare, de boerenmarkt in de ontwijde Sint-Amandskerk, organiseert samen met Stad Roeselare en vz Shopping & Centrum Roeselare de hele maand november een grote Kadobonnen-actie. Elke vrijdag van november maken klanten kans op een Roeselare Kadobon van 500 euro of één van de 20 bonnen van 20 euro.

“In november krijgt elke klant een wedstrijdformulier”, duidt marktverantwoordelijke Melanie Vanstaen. “Na afloop van elke markt loot een onschuldige hand 21 winnaars. Daarbij wint één klant een Roeselare Kadobon van 500 euro en gaan 20 klanten naar huis met een bon van 20 euro. De winnaars worden telkens op de eerstvolgende markt bekendgemaakt. Klanten dienen dus op de markt zelf hun prijs op te halen.’ Voor de actie slaat Lokaalmarkt de handen in elkaar met Stad Roeselare en vzw Shopping & Centrum Roeselare. Die laatste schenkt elke week één Roeselare Kadobon van 500 euro weg. Met de actie wil Stad Roeselare de korte keten promoten, waarbij de consument rechtstreeks van de producent koopt. Tegelijk komt ook Roeselare als shoppingstad in de kijker te staan want de Roeselare Kadobon kan bij meer dan 100 winkels worden ingeruild.

De voorbije jaren was de campagne telkens een groot succes. In de campagnemaand deden wekelijks meer dan 500 klanten hun boodschappen bij Lokaalmarkt. ‘Slechts een paar winnaars heeft zijn Roeselare Kadobon ook op Lokaalmarkt zelf verzilverd. Veel bonnen hebben dus de weg naar andere winkels in Roeselare gevonden. Opzet geslaagd’, besluit Melanie.

Lokaalmarkt Roeselare vindt elke vrijdag van 14 tot 19 uur plaats in de Sint-Amandskerk op het de Coninckplein. Meer op www.lokaalmarkt.be.