Weigert je wifi of pruttelt je printer tegen? Digie aan huis brengt soelaas Charlotte Degezelle

24 september 2020

13u11 0 Roeselare Goed nieuws voor wie regelmatig met de handen in het haar zit door problemen met z’n computer, smartphone, printer, tablet, … Op 1 oktober starten ARhus, Digie en Kotee, de thuiszorgdiensten van Motena, met ‘Digie aan huis’, een digitale klusjesdienst die aan huis komt.

“Het bijbrengen van digitale vaardigheden behoort tot het vaste aanbod van ARhus”, zegt voorzitter Henk Kindt. “Zo organiseren we al langer samen met Vormingplus Digidoktersessies waar uitleg wordt gegeven rond actuele ICT-thema’s. Daarnaast organiseren we Digie Cafés waar je een-op-een begeleiding krijgt.” “Tijdens die Digie Cafés merkten we een stijgende vraag naar begeleiding en hulp bij problemen thuis”, pikt Gene Vangampelaere, coördinator van Digie, in. “Je kan een wifi-router bij iemand thuis nu eenmaal niet configureren op café. Bovendien durven mensen vaak ook meer vragen stellen in hun vertrouwde thuisomgeving”.

Ook bij Kotee, de thuiszorgdiensten van Motena, merken ze dat hier nood aan is wat leidde tot het gezamenlijk pilootproject ‘Digie aan huis’. “We zijn blij dat we ARhus en Digie hierin als partners gevonden hebben”, zegt voorzitter Bart Wenes. “Zo kunnen we onze klanten nog een extra dienst aanbieden, een ‘digitale-klusjesdienst’ bij wijze van spreken. Maar Digie aan huis is er niet enkel voor onze bestaande klanten maar voor iedereen.”

Digie aan huis start op 1 oktober, met naleving van de coronamaatregelen. “We helpen onder meer smartphones in te stellen, problemen met printers of wifirouters te verhelpen,… Dit voorlopig op woensdagnamiddag en zaterdagochtend”, aldus Gene. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is lovend over het initiatief: “In tijden van corona zagen we hoe belangrijk toegang tot internet, digitale vaardigheden en goed functionerende toestellen zijn om met elkaar contact te houden en op deze manier ook verbindend te werken. Ik ben dan ook heel blij dat we deze dienst in onze stad kunnen aanbieden aan wie hiermee moeilijkheden ondervindt.”

Wie een beroep wil doen op de dienst kan een Digie-bon voor 30 minuten hulp kopen aan het onthaal van ARhus De Munt. Die kost 19,50 euro. Met de code op de bon leg je een afspraak vast op https://www.digie.be/bon/. De onthaalmedewerkers van ARhus kunnen hier bij helpen. Mensen met een Vrijetijdspas betalen 7,50 euro. Online betalen en een afspraak vastleggen kan ook via bovenstaande link. De klanten van Kotee kunnen de Digie-bon tot slot ook aanvragen via 051/24.60.50, info@koteediensten.be of aan het onthaal in de Mandellaan 101.