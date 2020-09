Wegverzakking Orkaanstraat wordt hersteld CDR

01 september 2020

08u45 1

De Orkaanstraat in Roeselare wordt vanaf donderdag 3 september afgesloten ter hoogte van huisnummer 34. Op die plek is de rijweg verzakt en die verzakking wordt hersteld. De werken zullen duren tot en met vrijdag 11 september. Het verkeer wordt omgeleid via de Windstraat, de Meenseheirweg, de Zuidmolenstraat en de Kasteelstraat.