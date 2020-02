Wegverzakking in Cichoreistraat wordt hersteld CDR

12 februari 2020

08u00 0 Roeselare Aannemingen Penninck start op vrijdag 14 februari met het herstel van de wegverzakking in de Cichoreistraat, aan het kruispunt met de Hugo Verrieststraat.

De klus zou geklaard moeten zijn tegen donderdag 20 februari. De Cichoreistraat wordt voor de werken plaatselijk afgesloten, er loopt een omleiding in de ene richting via de Teerlingstraat en in de andere richting via de Hugo Verrieststraat, Hendrik Consciencestraat en Kleine Bassinstraat.