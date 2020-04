Wegenwerken worden hier en daar hervat en opgestart Charlotte Degezelle

03 april 2020

13u44 0 Roeselare Het stadsbestuur verneemt van verschillende aannemers en externe partners dat er her en der opnieuw opgestart kan worden met bepaalde werven. “Het is positief dat ondernemers en werknemers weer aan de slag kunnen in deze moeilijke tijden”, zegt schepen van Openbare werken Gret Coppé (CD&V).

Verschillende aannemers en externe partners lieten aan het stadsbestuur weten dat de werken op sommige plekken opnieuw kunnen worden opgestart. “Er zijn wel duidelijke afspraken gemaakt om de werken op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen, zowel voor de arbeiders op het terrein als voor de inwoners en passanten”, vertelt schepen van Openbare werken Gret Coppé (CD&V).

Enkel daar waar de voorschriften inzake social distancing, handen wassen enzovoort kunnen worden gerespecteerd, zal er worden gewerkt. Tegelijk is het in deze periode erg rustig op het openbaar domein, zodat de werken maximaal vlot en met minder hinder kunnen verlopen. De Stad vraagt dan ook aan de inwoners om de signalisatie goed te volgen en zelf ook afstand te houden van de mensen die aan het werk zijn.

Concreet worden de werken in de Moorseelsesteenweg tussen de Rijksweg en de Koestraat opnieuw aangevat net zoals de heraanleg van de Hagedoornweg en Ventweg Noord.

Nieuwe werken

Onmiddellijk na de paasvakantie, op 20 april, starten enkele nieuwe werken. In de Diksmuidsesteenweg wordt het wegdek hersteld aan het kruispunt met de Oostnieuwkerksesteenweg en in de Industrieweg worden enkele dwarsvakken uitgebroken en vervangen door parkeervakken in de lengte, wat de fietsveiligheid en zichtbaarheid moet verbeteren.

Momenteel wordt onderzocht hoe een aantal werken die uitgesteld werden of opnieuw moeten worden opgestart, kunnen ingepland worden. Ook de nutsmaatschappijen blijven tot nader order beperkt in hun actie. Zij focussen zich vooral op de noodzakelijke dringende herstellingen.