Wegenwerken en slechte reputatie van oldtimers inzake milieu nekken Rodenbachtour CDR

16 augustus 2019

16u23 0 Roeselare De 15e editie van de Rodenbachtour op 25 augustus wordt direct ook de laatste. Organisator Eddy Lepez gooit de handdoek. De vele wegenwerken maken het volgens hem bijzonder moeilijk om een oldtimerrit te organiseren en bovendien worden oldtimers steeds vaker scheef bekijken omwille van hun impact op het milieu. Maar Eddy wil de Britse deelnemers die jaar na jaar voor de rit afzakken niet teleurstellen en neemt hen voortaan mee op een tocht doorheen onze ‘Vlaamse Velden’. Leidraad hierbij is de film ‘Onze Helden achter het Yzerfront’ die Eddy zelf maakte.

Oldtimerliefhebbers weten het. Op de laatste zondag van augustus staat traditioneel de Rodenbachtour, een rit voor oldtimers en exclusieve wagens van zo’n 60 kilometer met een static show in Brugge, op de agenda. Op zondag 25 augustus is de rit aan z’n 15e editie toe. Maar in de plaats van een feesteditie, wordt het een uitgave met een donker randje. De 15e Rodenbachtour wordt namelijk ook de laatste. “Zo’n tour organiseren is niet evident in West Vlaanderen”, vertelt organisator Eddy Lepez. “Na het bouwverlof nemen de graafmachines de wegen in om niet alleen straten op te breken maar tegelijkertijd ook het roadbook dat je samenstelde ondersteboven te gooien met tal van omleidingen. Ook wordt het steeds moeilijker om en mooie startlocatie, een horecazaak met een ruime parking, te vinden en dan is er ook de milieuproblematiek. Een oldtimer wordt meer en meer gezien als een zeer vervuilend voertuig terwijl het ons rollend cultureel erfgoed is.”

Wie de Rodenbachtour nog eens wil meemaken, wordt op 25 augustus om 10 uur verwacht aan Hoeve ter Kerst in Gits. Om 11 uur wordt het eigenlijke startschot gegeven. “Het unieke aan de Rodenbachtour is dat ik telkens een 20-tal Britse deelnemers mag verwelkomen. Ook nu al zijn er 17 ingeschreven en er volgen er nog. Door de jaren heen heb ik met velen van hen een echte vriendschapsband opgebouwd en net voor hen dokterde ik een nieuwe formule uit. Volgend jaar kunnen ze de Rodenbachtour niet meer rijden, maar blijven ze welkom op de laatste zondag van augustus. Ik stippelde vanuit Brugge een tocht door onze ‘Vlaamse Velden’ uit. Dit aan de hand van de film ‘Onze Helden achter het Yzerfront ‘die ik maakte over de eerste wereldoorlog .” Basis hiervan waren foto’s gemaakt door soldaat-brancardier Arthur Franklemon. “Net zoals hij indertijd gaan we langs de Ijzer en door het hinterland trekken en onderweg zal ik het verhaal brengen van onze grootouders die de vijand aan de Ijzer staande hielden. Op zaterdag 24 augustus organiseer ik al eens een generale repetitie. Wie geïnteresseerd is kan ook hier aan deelnemen.”

Inschrijven voor beide tochten kan via rodenbachtour.be.