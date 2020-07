Wéér ongeval op E403: auto over de kop VHS

21 juli 2020

20u50 0 Roeselare Zoals in de voorbije dagen al wel vaker het geval was, moesten de hulpdiensten dinsdagnamiddag opnieuw uitrukken naar de E403, na alweer een ongeval. Een automobilist raakte gewond.

Het ongeval gebeurde iets na 15 uur vlak voor de afrit in Rumbeke, in de richting van Doornik. Een man verloor er om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. De wagen tolde, ging over de kop en kwam op z’n dak tot stilstand, op de middelste rijstrook. De bestuurder zat niet gekneld. De man werd voor verzorging naar het vlakbij gelegen AZ Delta overgebracht. Door het ongeval was er plaatselijk een klein uurtje verkeershinder. De voorbije dagen gebeurden op de E403 al verschillende ongevallen. Bij één daarvan kwam afgelopen weekend een man uit Moeskroen om het leven toen zijn kleine Nissan Micra werd aangereden door een ander voertuig. Zijn zoon raakte gewond maar overleefde.