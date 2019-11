Wéér inbraak in muziekschool The Art Factory: “Het is nu welletjes geweest” Hans Verbeke

20 november 2019

17u49 0 Roeselare Voor de tweede keer in evenveel weken tijd werd ingebroken in de Roeselaarse muziekschool The Art Factory. De daders waren uit op geld maar kwamen dit keer van een kale reis thuis. “We werken niet meer met cash geld”, klinkt het.

Op 6 november werd voor het eerst ingebroken in The Art Factory, op de hoek van de Vierwegstraat met de Zwaaikomstraat. “Toen werd met een schroevendraaier een raam geforceerd”, zeggen bestuurders Arvid Waelkens en Sarah Beulque. “De kassa, waarin het wisselgeld stak, werd gestolen. Sinds die inbraak beslisten we om niet meer met cash geld te werken in The Art Factory. Maar dat we nog eens met een inbraak zouden geconfronteerd worden, hadden we eerlijk gezegd niet verwacht.”

Beveiligingscamera ondergedompeld in afwasbak

Opnieuw in de nacht van dinsdag op woensdag werd voor een tweede keer ingebroken. “Toen we ’s morgens arriveerden, merkten we de schade. De daders drongen binnen via hetzelfde raam en forceerden de deur naar de cafetaria. De schop die ze daarvoor gebruikten en zelf meebrachten, lieten ze achter. Ze namen de beveiligingscamera weg en zetten die in de afwasbak die ze lieten vollopen met water. De buit is beperkt: alleen de sleutel van de kassa, die open stond notabene, is verdwenen.”

Die twee inbraken doen afbreuk aan al het positieve waar we hier zo hard aan werken.” Sarah en Arvid

Vernieuwend concept

Sarah en Arvid voelen zich machteloos, net als het ander koppel dat The Art Factory helpt runnen. “Dit is echt een domper op ons enthousiasme om deze school nog aantrekkelijker te maken. Sinds het begin van dit schooljaar zijn we met z’n vieren de enthousiaste nieuwe bestuurders van The Art Factory. We proberen onze muziekschool om te bouwen tot een vernieuwend concept met een bar en een TAF-corner waar leerlingen kunnen studeren. De verbouwingswerken zijn volop aan de gang. Die twee inbraken doen afbreuk aan al het positieve waar we hier zo hard aan werken. ’t Is nu welletjes geweest. Hopelijk worden de daders gevat”, besluit het koppel.