Weer brand bij echtpaar: acht maanden geleden de keuken, nu de auto VHS

26 juli 2020

21u26 1 Roeselare Een gezin uit de Oude Diksmuidsestraat in Roeselare is voor de tweede keer in acht maanden het slachtoffer geworden van een brand. Pas teruggekeerd naar hun herstelde woning, kregen ze weer de brandweer over de vloer.

Blussers van de posten Roeselare en Hooglede repten zich zondagavond naar de Oude Diksmuidsestraat in Roeselare. Daar was een autobrand gemeld op een adres waar de brandweer halfweg november vorig jaar ook al eens moest gaan blussen. Toen brandde de keuken van de fraaie villa uit, het huis was onbewoonbaar.

Buurman blust

Nu brak de brand uit in de open laadbak van een Ford pick-up. Daarin hadden de bewoners onder meer kartonnen dozen verzameld die ze gebruikten bij de terugkeer naar hun herstelde woning. Na de brand van november woonden ze noodgedwongen elders, afgelopen weekend verhuisden ze weer naar hun vertrouwde stek. “Een externe oorzaak, ergens in de voorraad afval die in de laadbak van de auto lag, heeft de nieuwe brand doen ontstaan”, zegt kapitein Peter Van Gierdegom van de hulpverleningszone Midwest. “Toen we arriveerden, had een buurman het vuur zo goed als gedoofd met een poederblusser. Wij deden de rest.” De schade aan het getroffen voertuig is aanzienlijk.