Weer betonspoor aan op- en afrittencomplex bij N36 VHS

18 december 2019

18u14 3 Roeselare De brandweer moest woensdagnamiddag uitrukken naar de N36 omdat een vrachtwagen er beton had gemorst aan het op- en afrittencomplex van de E403.

In het verleden stelde de politie al een paar keer vast dat er beton was gemorst op het wegdek. Zodra het goedje hard wordt, is het bijna niet meer te verwijderen. Woensdag verloor een vrachtwagen weer een lading verse beton. De brandweer repte zich ter plaatse om het wegdek te reinigen. Dat veroorzaakte nogal wat verkeershinder, niet alleen op de Rijksweg zelf, maar ook op de afrit Rumbeke in de richting van Doornik. Daar vormde zich een file die langer reikte dan de afslagstrook.