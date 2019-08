Wederopbouw als rode draad doorheen programma Open Monumentendag CDR

23 augustus 2019

08u27 0 Roeselare Zondag 8 september is het opnieuw Open Monumentendag. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR keert 100 jaar terug naar 1919 toen de Dienst der Verwoeste Gewesten opgericht werd.Deze dienst moest op korte tijd een antwoord bieden op de grote bouwkundige schade na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens Open Monumentendag loopt de wederopbouw dan ook als een rode draad door het programma. Een overzicht:

• In Roeselare kom je al in de juiste sfeer tijdens de lezing van Benoit Vandeputte over het leven en werk van Henry van de Velde in ARhus op donderdag 5 september. Op Open Monumentendag zelf blaast KOERS. Museum van deWwielersport een kaarsje uit voor de eerste verjaardag van het gerenoveerde gebouw. Of wat dacht je van een gidsbeurt door de eerste tuinwijk van België, de Bataviawijk, of door de minder gekende Mandelwijk? Beide wijken zijn voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. In ROESARCHEO gaan ze veel verder terug in de tijd. daar worden fossiele vondsten uit de regio tentoongesteld. Muziekliefhebbers zijn dan weer welkom op zaterdag 7 september in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Rumbeke en op zondag 8 september in de pas gerestaureerde Augustijnenkerk van het Klein Seminarie waar Eric Hallein telkens het orgel bespeelt.

• Ken je hoeve Deefakker in Ingelmunster al? De oudste vermelding van deze hoeve dateert uit de 16de eeuw en binnenkort wordt de hoeve grondig gerestaureerd. Het is al zes jaar geleden dat de hoeve opengesteld werd op Open Monumentendag, laat deze kans dus niet liggen.

• In Izegem is Eperon d’Or dan weer een vaste waarde. Ook hier ligt de focus op de wederopbouw, er vertrekt zowel een wandel- als fietstocht aan het gebouw. Verder zijn fotografen eenmalig welkom in de voormalige drukkerij Strobbe om er het iconische gebouw vast te leggen op de gevoelige plaat. Uitrusten kan in Brasserie De Gilde. Het voormalige Gildenhuis heropende recent na een grootschalige renovatie.

• In Lichtervelde wijdt de heemkring een tentoonstelling aan de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog, jeugdorkesten Ferventis en JEL zorgen voor de nodige animo. Dit alles in de Margarethezaal van scholengroep Sint-Rembert.

• In Gits ontdek je heel wat monumentale kunstwerken en in de monumentale Christus Koningkerk van Sleihage kan je een fototentoonstelling over de bevrijding in 1944 bezoeken.

• In Moorslede ben je tenslotte welkom in de tuin van Kasteel Koekuit ofwel ‘Chateau du Coucou’. Geniet van het park, de tentoonstelling over de geschiedenis van het kasteel en de concertjes vanop de Roeselaarse muziekkiosk.

Alle details op bienet.be/omd2019/.