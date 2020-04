Exclusief voor abonnees Weddingplanner Marlies Maddens: “Ik had eivolle agenda voor 2020, een mooi jaar om in te trouwen. Toen barstte coronacrisis los...” Hans Verbeke

22 april 2020

12u50 6 Roeselare Ze is dag in, dag uit in de weer om trouwkoppels een stressvrije mooiste dag van hun leven te bezorgen, maar door het coronavirus is de agenda van weddingplanner Marlies Maddens (28) uit Moorslede helemaal omgegooid. “Huwelijken worden bij de vleet uitgesteld. Een doemscenario voor mij, maar ook bij mijn klanten zorgt het voor veel stress en verdriet.”

2020 moest het beste jaar ooit worden voor weddingplanners zoals Marlies Maddens, zaakvoerster van Dame Blanche. “Veel mensen hebben opzettelijk gewacht om in een jaar met symbolische cijfers te kunnen trouwen”, klinkt het. “De agenda stond eivol en dat gaf mij persoonlijk ook een boost. Dat het ongelooflijk druk was, nam ik er graag bij. Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om al na enkele maanden in een doemscenario als dit terecht te komen. Al is het voor sommige van mijn klanten nog veel erger dan voor mij.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

