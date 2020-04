Exclusief voor abonnees Weddingplanner Marlies Maddens: “Corona trekt lelijke streep door wat het beste jaar ooit moest worden” Hans Verbeke

22 april 2020

12u50 0 Roeselare Ze is dag in, dag uit in de weer om trouwkoppels een stressvrije mooiste dag van hun leven te bezorgen maar door het coronavirus is de agenda van weddingplanner Marlies Maddens (28) uit Moorslede helemaal omgegooid. “Huwelijken worden bij de vleet uitgesteld en moeten dus opnieuw ingepland worden. Dat is niet evident omdat je met veel partners rekening moet houden. Mijn klanten verwachten terecht weer het ideaalplaatje dat zij voor ogen hebben.”

2020 moest het beste jaar ooit worden voor weddingplanners zoals Marlies Maddens, zaakvoerster van Dame Blanche. “Veel mensen hebben opzettelijk gewacht om in een jaar met symbolische cijfers te kunnen trouwen”, klinkt het. “De agenda stond eivol en dat gaf mij persoonlijk ook een boost. Dat het ongelooflijk druk was, nam ik er graag bij. Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om al na enkele maanden in een doemscenario als dit terecht te komen. Al is het voor sommige van mijn klanten nog veel erger dan voor mij.”

Onduidelijkheid knaagt

Sinds duidelijk werd dat we met z’n allen langere tijd in ons kot zouden moeten blijven en nadien de lockdownmaatregelen maar met mondjesmaat zouden teruggeschroefd worden, maakt de smartphone van Marlies overuren. “Begrijpelijk”, zegt de mama van Jack (15 maanden). “Sommige van mijn koppeltjes zijn al twee jaar verloofd, iedereen keek reikhalzend uit naar de magische dag. Bij sommigen was er echt paniek. Ik heb geprobeerd iedereen gerust te stellen en te helpen zoeken naar een oplossing.”

Puzzelstukken doen passen

Een nieuwe datum vastpinnen, is vaak al niet evident. “Een aantal koppels wil zo snel mogelijk trouwen maar heel wat data later dit jaar zijn natuurlijk al ingenomen”, zegt Marlies. “Bijna allemaal willen ze ook graag dezelfde feestlocatie, traiteur, fotograaf, videograaf, noem maar op. Er komt dus wat geluk bij kijken om de puzzelstukken weer te doen passen. Bovendien weten we nog niet vanaf welke datum trouwpartijen kunnen plaatsvinden zoals dat hoort. Want op zo’n dag breng je alle generaties samen en dat brengt natuurlijk een gevaar met zich mee. Je wil het niet meemaken, als trouwkoppel, dat nadien de helft van je gasten ziek wordt. Een versoepeling van de lockdownmaatregelen is daarom onvoldoende voor onze sector. In dat stadium is het absoluut nog te vroeg voor een onbezorgde trouwdag met alles erop en eraan.”

Een trouwdag moet onvergetelijk zijn omwille van de juiste elementen, niet omdat je rekening moet houden met een pandemie Marlies Maddens

Trouwen met mondmasker

Marlies houdt er rekening mee dat de zomer en zelfs een stukje daarna in het water valt. “En ik ben niet alleen. Zelfs koppeltjes die in september huwen, hebben al afgezegd. Dat hoeft niet te verwonderen. Niemand staat te trappelen om een mondmasker te dragen op zijn of haar trouwdag, afstand te bewaren, te moeten schrappen in de gastenlijst. En op zo’n dag wil je elkaar toch ook gewoon knuffelen, hartelijk feliciteren, intieme danspasjes afwisselen met een uitbundige polonaise? Sfeer is heel belangrijk. Een trouwdag moet onvergetelijk zijn omwille van de juiste elementen, niet omdat je rekening moet houden met een pandemie.”

In sneltempo reorganiseren

De werkdagen van Marlies zien er helemaal anders uit in tijden van corona. “Normaal gezien ben ik op vrijdag, soms zelfs ook al op donderdag, bezig op de feestlocatie. Mensen trouwen in deze tijd immers minder in een all-in zaal en kiezen voor een unieke plek die dan wel nog helemaal moet aangekleed worden. Dat vraagt veel werk. Op zaterdag ben ik de hele dag in het getouw om er voor te zorgen dat alles op wieltjes loopt tijdens De Grote Dag. Dat is nu weggevallen. Ik moet van thuis uit in sneltempo reorganiseren, koppels weer uitzicht geven op een mooi feest. Soms komt daar een toegift bij te pas. Trouwen op vrijdag in de plaats van zaterdag, om het toch maar te hebben zoals je het echt wil. Of op woensdag, ook dat maakte ik intussen al mee.”

Dubbele tegenvaller

Voor Marlies en haar collega’s weddingplanners betekent de coronacrisis dubbel verlies. “Huwelijken vinden niet plaats op de geplande datum”, legt ze uit. “Ze worden verplaatst en kapen op die manier een datum die ongetwijfeld voor een ander feest zou zijn ingenomen. Het is ook niet zo dat wij vanaf dag één in een compleet vrije wereld opnieuw volop zullen feesten. Zolang er geen concreet nieuws komt vanuit de Nationale Veiligheidsraad kunnen we alleen op lange termijn plannen. Daarom zou het goed zijn om zo snel mogelijk zekerheid te krijgen. Het zal ook onze koppeltjes goed doen. Een aantal van hen hebben ook een sterke kinderwens maar wilden eerst huwen. Dat zorgt nu voor stress en verdriet.”

Het komt goed

Marlies geeft echter de moed niet op. “Zeg nu zelf: wat is er mooier dan beroepshalve mensen gelukkig te kunnen maken? In de voorbereiding van een huwelijksfeest is er al snel een jaar lang contact met de klant, soms zelfs langer. Dat creëert een band en ik blijf ook contact houden met mijn koppeltjes. Aan al die positieve dingen trek ik me op. We moeten door de zure appel heen bijten maar het komt goed. En intussen trekken we onze plan. Kennismakingsgesprekken voeren en afspraken maken via Skype, zoveel mogelijk op afstand proberen te regelen. En dat bezoekje aan de bloemist om een bruidsboeket te kiezen, stellen we uit. Dat kan later ook wel”, besluit Marlies.