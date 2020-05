Waterlek in Pastoor Slossestraat: bewoners zitten zonder water CDR

11 mei 2020

Er werd maandagochtend een waterlek gedetecteerd in de Pastoor Slossestraat. De bewoners van de Oekensestraat, tot aan de Maria’s Lindestraat, en de Pastoor Slossestraat hebben hierdoor geen water. De Watergroep is volop bezig om het lek te herstellen. Bewoners die zonder water zitten thuis, kunnen water nemen aan een standpijp op de hoek van de Oekensestraat en de Izegemsestraat. De Pastoor Slossestraat blijft tot maandagavond afgesloten voor alle verkeer vanuit de Oekensestraat.

Vanuit de Koestraat is plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de parking aan Den Hazelt. Als het lek gedicht raakt, wordt het wegdek vandaag tijdelijk hersteld zodat verkeer terug door kan in de Pastoor Slossestraat. Definitief herstel is nog af te spreken met De Watergroep na het herstel van de leiding.