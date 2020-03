Warme verjaardag voor oma in quarantaine Sam Vanacker

29 maart 2020

16u03 4 Roeselare Door de coronamaatregelen in woon-en zorgcentrum De Waterdam in Roeselare moest Gudrun Masschelein zondag haar 77ste verjaardag in quarantaine vieren. Maar dat belette haar familie niet om haar toch een zo warm mogelijke verjaardag te bezorgen.

Els Soete en Patrick Buyse uit Rumbeke knutselden samen met kinderen Paulien (19), Maarten (17) en Bartel (15) een verjaardagsboodschap in elkaar, terwijl Maarten z’n saxofoon meebracht naar het woonzorgcentrum. Op de parking van De Waterdam speelde hij ‘happy birthday’ voor z’n grootmoeder, die van achter het glas zichtbaar genoot. “Mama is geboren en getogen in Krottegem. In 2017 raakte ze door een trombose half verlamd en sinds januari verblijft ze hier in het rusthuis”, vertelt dochter Els. “Normaal kunnen de bewoners enkel op weekdagen begroet worden aan het raam, maar voor de verjaardag van mama maakte de verpleging met veel plezier een uitzondering.”