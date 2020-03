Warm Roeselare: 271 mensen schreven zich al in als vrijwilliger, al meer dan 20.000 mondmaskers genaaid Charlotte Degezelle

23 maart 2020

17u20 5 Roeselare In tijden van corona blijkt de solidariteit groot in Roeselare. Niet alleen registreerden er zich al 271 mensen als vrijwilliger, er werd stof verdeeld om meer dan 20.000 mondmaskers te maken.

Vorige week startte stad Roeselare met het platform Roeselare Helpt!. Medewerkers van Stad en OCMW combineren de hulpvragen van inwoners met het aanbod van vrijwilligers en proberen op die manier zoveel mogelijk mensen snel uit de nood te helpen. Op vandaag registreerden reeds 271 vrijwilligers zich via het platform, waaronder een 100-tal vrijwilligers die kunnen bijspringen bij AZ Delta. Het aantal ingediende hulpvragen bedraagt op vandaag 131. Het gaat onder andere om vragen over het boodschappen doen, naar de apotheek gaan, … . Vorige week belden dagelijks een 200-tal mensen naar 1788. Ook in het weekend kon het callcenter een heleboel vragen beantwoorden. Alle vragen worden in vertrouwelijkheid opgevolgd. Heb je zelf hulp nodig? Bel naar 1788 of mail naar 1788@roeselare.be. Je kan ook het online formulier invullen op https://www.roeselare.be/roeselarehelpt. Op diezelfde website kan je je ook registreren als vrijwilliger.

Lading stoffen

Daarnaast werden afgelopen weekend in de Stedelijke Ateliers pakketten stof verdeeld om mondmaskers te maken. Dat werd een overweldigend succes. Heel veel vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met naald en draad om mondmaskers te maken en op vandaag is er al sprake van meer dan 20.000 mondmaskers. Op dit moment zijn alle beschikbare pakketten verdeeld. Maar de nood naar mondmaskers blijft bestaan. De stadsdiensten zijn zich dan ook volop aan het organiseren om het systeem verder in stand te houden. In de loop van deze week zal er door AZ Delta in een nieuwe lading stoffen voorzien worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een gedetailleerd stappenplan. De stad zal communiceren wanneer de stof opnieuw beschikbaar is en kan verdeeld worden.