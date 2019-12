Wanneer komt Roeselaarse gemeenteraad in 2020 bijeen? CDR

04 december 2019

Met het nieuwe jaar in zicht maakt Roeselare de data van de gemeenteraadszittingen en de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bekend. In 2020 staan er tien zittingen op het programma. De gemeenteraad begint telkens om 19 uur. Aansluitend is er de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. Beide zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden op 20 januari, 17 februari, 23 maart, 4 mei, 25 mei, 29 juni, 21 september, 19 oktober, 23 november en 14 december. De gemeenteraadszaal in het stadhuis is bereikbaar via de ingang in de Zuidstraat.