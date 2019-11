Wandeling van de maand verkent nieuwe begraafplaats CDR

12 november 2019

07u52 0

Toerisme Roeselare werpt op zondag 17 november haar licht op de nieuwe begraafplaats langs de Groenestraat via hun wandeling van de maand. De nieuwe begraafplaats werd aangelegd in 1973 maar is doorheen de jaren veranderd tot een plaats met moderne funeraire symboliek, denk maar aan Stéles, het urnenveld, het columbarium... Via de gids krijgen de deelnemers een schat aan informatie over dodensymbolen, bewerking van de steen, grafpoëzie, de strooiweide, ... Daarnaast wordt in de bezinningsruimte nog een korte presentatie gegeven in het teken van “Kerkhof en bloemen”. Wie wil deelnemen wordt om 14.30 uur verwacht aan de ingang van de begraafplaats. Er wordt zo’n drie kilometer gestapt. Deelnemen kost 2,50 euro, met een Vrijetijdpas betaal je 1 euro.