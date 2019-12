Wandelen langs strafste street art CDR

04 december 2019

Zin om de strafste street art van Vlaanderen en Brussel, verkozen door Radio 1, in real life te bewonderen? Op zondag 15 december organiseert Visit Roeselare een begeleide wandeling langs tal van muurschilderijen in de stad. Natuurlijk mogen ze daarbij het bekroonde werk van David Walker aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt niet vergeten. Benieuwd naar het ontstaan van die werken de stad opfleuren? Hun maker en de betekenis ervan? De wandeling start op zondag 15 december om 14.30 uur aan KOERS. Museum van de Wielersport aan het Polenplein. Deelnemen kost 2,5 euro, 1 euro met Vrijetijdspas. Inschrijven kan vooraf via een mailtje aan de dienst toerisme via visit@roeselare.be.