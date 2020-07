Wandelen langs Belpop-geschiedenis dankzij de mannen van Belpop Bonanza CDR

01 juli 2020

Goed nieuws voor de muziekliefhebbers. Deze zomer kan je een wandeling maken langs unieke stukjes Belpop-geschiedenis in Roeselare. De route is uitgestippeld door de vakmannen bij uitstek: Jan Delvaux en Jimmy Dewit, ook wel gekend als DJ Bobby Ewing, die samen onder de noemer Belpop Bonanza sinds 2013 theatershows en televisie over de Belgische popmuziek maken.

Nu hebben de twee zich helemaal ingewerkt in het muzikale erfgoed van Roeselare en vanaf zondag 5 juli sturen ze je op wandel langs de plekken waar Belpop-geschiedenis is geschreven. Alles wat je nodig hebt, zijn stapschoenen, het plan en een smartphone. Op tien locaties in Roeselare hangt een bordje met een QR-code. Achter elke code wacht een mooi verhaal in woord en beeld. Het plannetje dat je op weg helpt, is eerstdaags gratis te downloaden via www.belpopbonanza.be/fiets-wandelroutes.