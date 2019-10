Wandelen door ‘het Manchester van Vlaanderen’ CDR

16 oktober 2019

Toerisme Roeselare neemt je op zondag 20 oktober, tijdens hun wandeling van de maand, mee door het industrieel verleden van onze stad. Ze keren terug in de tijd naar de 19e eeuw toen Roeselare een belangrijk textielcentrum was. Dichter Guido Gezelle betitelde de stad zelfs ooit als ‘Het Manchester van Vlaanderen’. Wist je datin Roeselare de eerste mechanische spinnerij van héél België stond, in 1848 al, nog voor de beroemde textielcentra van Gent of Verviers? De industrie had heel veel water nodig voor het productieproces en men legde drie waterspaarbekkens aan: de Grote Bassin, de Kleine Bassin en de Ronde Kom. Dit en veel meer ontdek je tijdens een wandeling van vier kilometer. Deelnemers verzamelen om 14.30 uur aan het Moederhuis in de Gasthuisstraat. Je betaalt 2,50 euro of één euro als je een Vrijetijdspas bezit.