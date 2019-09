Wagen verkocht na veroordeling, rijbewijs afgegeven bij advocaat VHS

27 september 2019

12u22 3 Roeselare De politierechter in Kortrijk was niet mals voor een man die in Roeselare onder invloed van alcohol op een verkeerseiland reed en vluchtmisdrijf pleegde. D. kreeg zes maanden rijverbod en een boete van 2.800 euro.

Op de hoek van de Meensesteenweg en de Westlaan in Roeselare verloor D. vorig jaar op 12 november de controle over zijn stuur. Hij belandde met z’n wagen op een verkeerseiland en veroorzaakte zo nogal wat schade. Nadien nam hij de vlucht. De politie slaagde er echter in hem snel te interpelleren. De man bleek onder invloed van alcohol. Vorig jaar werd hij ook al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “Mijn cliënt is na de dood van zijn echtgenote, enkele jaren geleden, in een chronische depressie gesukkeld”, sprak zijn advocaat. “HIj kampt met een bipolaire stoornis. Na zijn eerste inbreuk liet hij zich vrijwillig maandenlang opnemen om gepaste begeleiding te krijgen. Helaas werd hij nadien het slachtoffer van een terugval. In die periode is hij letterlijk uit de bocht gegaan.”

Diepe schaamte

Na zijn eerste veroordeling verkocht D. zijn wagen. “Hij gaf me ook z’n rijbewijs en is dat sindsdien niet meer komen ophalen”, zegt zijn advocaat. D. zelf betuigde z’n spijt. “Ik besef dat ik veel mensen pijn heb gedaan met mijn gedrag. Ook tegenover de maatschappij schaam ik me diep. U kunt er van op aan dat u mij hier nooit meer zult zien”, sprak hij tot de rechter. Die veroordeelde de man tot zes maanden rijverbod, waarvan twee met uitstel en een effectieve boete van 2.800 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen - iets wat twijfelachtig is -, moet D. opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij moet ook medische en psychologische proeven ondergaan.