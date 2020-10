Waarden van giftige metalen in Mandel gezakt maar nog altijd problematisch Hans Verbeke

13 oktober 2020

15u40 6 Roeselare Het zal nog minstens enkele dagen duren voor het oppervlaktewater van de Mandel en bij uitbreiding ook een deel van de Leie weer vrij is van de giftige, zware metalen die er in terechtgekomen zijn na een felle bedrijfsbrand in Roeselare. De overschrijdingswaarden zijn gezakt maar nog altijd problematisch. Ook de bodemsanering op en rond het getroffen terrein belooft een zware dobber te worden.

Nieuwe staalnames van het oppervlaktewater tonen aan dat het gehalte chroom 6 in het water van de Mandel redelijk gezakt is. “Maandag werd 1.600 microgram per liter gemeten, dinsdag was dat 370, dus nog altijd ruim boven de toegelaten norm van 5”, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “Ook het gehalte nikkel in het oppervlaktewater baart nog altijd zorgen. Die is nu nog bijna honderd keer meer - 747 om precies te zijn - dan de toegelaten 8,6 microgram per liter.” Morgen worden nieuwe meetresultaten verwacht. Intussen blijft het captatieverbod in de Mandel en delen van de Leie, tot en met Gent, van kracht.

Matco versus Belcroom

De hulpdiensten in onze provincie hebben twee jaar geleden expertise opgebouwd rond chemische ongevallen na de zware brand in het bedrijf Matco in Waregem. “Die komt ons nu van pas”, zegt Decaluwé, “al moet gezegd dat het chemisch ongeval bij Belcroom in Roeselare veel ernstiger is, door het feit dat er zware en giftige metalen, niet alleen chroom zes maar bijvoorbeeld ook cyanide, in het milieu zijn terechtgekomen. Dat vergt een specifieke aanpak maar de situatie is onder controle. De hulpdiensten leveren schitterend werk, nu al enkele dagen lang.” Decaluwé hoopt dat het wegpompen en stockeren van vervuild (blus)water dinsdagavond kan afgerond worden. “Al zorgt de regen voor wat vertraging. Zolang het niet droog blijft, neemt het volume aan bezoedeld water toe. Gelukkig is er beter weer op komst.”

Kippen op stok

Ook dinsdag worden nieuwe stalen genomen van het oppervlaktewater in de Mandel. “Daarnaast zullen ook stalen van grond en regenputwater geanalyseerd worden, afkomstig van woningen in de buurt”, legt Carl Decaluwé uit. “Tot de resultaten van daarvan bekend zijn, mogen mensen uit de omgeving geen groenten eten uit eigen tuin. We raden aan om dieren, zoals kippen, binnen te houden. Regenputwater gebruiken, is alleen toegestaan voor het toilet, niet voor huishoudelijk gebruik of om mee te douchen.” Decaluwé raadt ook af dat bewoners zelf aan de slag gaan om hun bevuilde daken en tuinen te reinigen. “Daarover komt zo snel mogelijk advies van experten maar ook zij moeten eerst over de resultaten van de analyse van bodem- en regenputwater beschikken.” Volgens Decaluwé loopt intussen de voorbereiding voor de bodemsanering. “Dat belooft ook een stevige klus te worden”, zegt hij. Er lopen gesprekken met de eigenaar van het bedrijf en de verzekeraar om de sanering zo snel mogelijk te laten verlopen.

Geen gevaar voor drinkwater

Decaluwé benadrukt nog eens dat niemand zich ongerust hoeft te maken over de kwaliteit van het regenwater in Izegem en Roeselare. Ook de Vlaamse Milieu Maatschappij bevestigt dat formeel. Er gebeurt immers geen drinkwaterwinning op de vervuilde waterlopen.