Waar zijn er volgende week snelheidscontroles?

06 september 2019

De politie kondigt snelheidscontroles aan op maandag 9 september in Roeselare in de Merelstraat, Kachtemsestraat, Sint-Eloois-Winkelsestraat, Mandellaan en Oostnieuwkerksesteenweg. Op dinsdag 10 september wordt er geflitst in Hooglede in de Ieperstraat en de Grijspeerdstraat en op woensdag 11 september in Izegem in de Heilig Hartstraat, Rijksweg, Gentseheerweg, Ardooisestraat en Ambachtenstraat. Op vrijdag 13 september wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare in de Iepersestraat, Diksmuidsesteenweg, Ardooisesteenweg, Kachtemsestraat en Mandellaan.