Waar zijn er volgende week flitscontroles?

09 november 2019

Agenten van de politiezone Riho duiken komende week op zeven locaties om op aangekondigde snelheidscontroles uit te voeren. Op dinsdag 12 november wordt er geflitst in Roeselare langs de Blinde Rodenbachstraat, de Meensesteenweg, de Sint-Eloois-Winkelsestraat, de Ieperseaardeweg en de Kortewagenstraat. Op donderdag 14 november matig je daarentegen best je snelheid langs de Koolskampstraat en de Bruggestraat in Hooglede.